Зеленский допустил увольнение Арсена Авакова

Президент Украины Владимир Зеленский допустил увольнение главы МВД Арсена Авакова, если выяснится, что фигуранты по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета преследуются незаконно. С таким заявлением Зеленский выступил на пресс-конференции, посвященной второй годовщине его пребывания на должности главы государства.

"Если осудили [подозреваемых] незаконно, я буду говорить серьезно с министром. Может ли он остаться в такой ситуации? Нет", - сказал глава украинского государства.