Россия снова заявляет: готовы оказать содействие в демаркации границы Азербайджана с Арменией

Россия в случае обращения Армении или Азербайджана была бы готова оказать консультативное содействие комиссии по демаркации границы между двумя странами. Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко в кулуарах Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай", сообщает РИА Новости.

"Пока я ничего не слышал об их (Баку и Еревана - ред.) реакции. Россия готова была бы в случае соответствующего запроса со стороны Баку или Еревана оказать консультативное содействие в этом процессе", - сказал Руденко.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия могла бы стать посредником при обсуждении вопросов демаркации границы между Арменией и Азербайджаном.