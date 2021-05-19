Две крупнейшие азербайджанские сети получат статус официального реселлера Apple, одна – лишится

Американский бренд Apple вот уже который год стабильно удерживается в числе самых популярных производителей смартфонов и цифровой электроники по всему миру. Особенно высоким спросом у покупателей, в том числе и в Азербайджане, пользуются смартфоны iPhone, обошедшие конкурентов по своему удобству, функционалу и высокой надёжности.

Компания Apple всегда уделяла особое внимание сервисному обслуживанию своих устройств и удовлетворенности покупателей от их использования. Покупая iPhone лишь у авторизованных реселлеров в Азербайджане, вы получаете гарантийное обслуживание высокого уровня, качественную диагностику и только оригинальные комплектующие. В официальном сервисном центре вас встретят квалифицированные специалисты, прошедшие обязательное обучение Apple.

Важный момент - в течение официального гарантийного срока ваши устройства ремонтируются бесплатно.

В Азербайджане на сегодняшний день авторизацию от Apple получил лишь один Сервисный центр - Alma Service, расположенный в Баку по адресу: ул. Зарифы Алиевой, 111.

Проверить свой iPhone на получение гарантийного обслуживания довольно легко, это можно сделать на сайте, созданном специально для удобства покупателей продукции Apple в Азербайджане, пройдя по следующей ссылке.

Напомним, что сегодня в Азербайджане авторизованными реселлерами Apple являются Alma Store, Kontakt Home и MyShops – приобретая продукцию Apple у них, покупатель получает официальную гарантию, в то время как неавторизованный реселлер, как было уже отмечено выше, официальной гарантии не предоставляет. К сожалению, сеть World Telecom, ранее получившая статус Apple Authorized Reseller, находится в процессе деавторизации и будет лишена статуса официального реселлера в самое ближайшее время. Причина лишения World Telecom статуса Authorized Reseller - нарушение условий работы, обязательных для компании с указанным статусом.

Однако не спешите расстраиваться, из достоверных источников нам удалось выяснить, что в начале лета 2021 года официальный статус Apple Authorized Reseller получат две крупнейшие азербайджанские сети - Irshad Electronics и Baku Electronics. Гарантийный iPhone можно купить в магазинах этих сетей уже сейчас!

Еще раз подчеркнем, что самый надежный способ получить гарантийный сервис Apple и квалифицированное обслуживание вашего iPhone – это приобрести устройство только у официального реселлера, предоставляющего все необходимые документы и официальную гарантию.

Отметим, что новинки Apple с каждой новой презентацией все больше радуют инновационными функциями, техническими характеристиками и стильным дизайном. Не стал исключением и iPhone 12 Purple, отличившийся нетривиальным цветом, официальные продажи которого в Азербайджане стартовали 7 мая.