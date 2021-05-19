Премьер-министр России в поддержку разблокирования границ Азербайджана и Армении
«Подписанное 9 ноября 2020 года между Россией, Азербайджаном и Арменией трехстороннее заявление открыло возможности для комплексного развития региона». Как сообщает ТАСС, об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в своем выступлении на встрече с азербайджанским коллегой Али Асадовым.
«Уверен, что открытие экономических, коммуникационных, транспортных связей, создание новых инфраструктурных маршрутов отвечает интересам всех стран Южного Кавказа», - подчеркнул председатель правительства России.