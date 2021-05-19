Несмотря на то, что нет никаких деталей о порядке исполнения заключенного соглашения, этот важный контракт представляет не раз заявленную волю США поддержать Украину в военном противостоянии в Донбассе.

Украинская компания «АвтоКрАЗ» заключила 3-летний контракт на поставку армии США модели КрАЗ 4х4 для создания тяжелых транспортных устройств и запчастей к ним. На предприятии будут изготавливать транспорт для перевозки личного состава, бортовые грузовики, цистерны для воды и для горючего. Об этом сообщил сайт mil.in.ua.

Сотрудничество США с Украиной продолжается. Помимо поставок некоторых видов оборонительного вооружения стало известно, что Пентагон решил кое-что купить в этой стране. Речь идет о поставках тяжелых грузовиков производства Кременчугского автомобильного завода, хорошо известных еще с советских времен КрАЗов.

Эксперты утверждают, что приобретенные автомашины не будут использоваться самой армией США, а будут переданы союзникам, например, для миротворческих миссий ООН. Кстати, именно автомашины производства украинского предприятия себя хорошо зарекомендовали в миссиях в горячих точках по всему миру.

Предприятие по производству тяжелых грузовиков расположено в городе Кременчуг Полтавской области. Оно было создано еще в конце 50-х годов прошлого века, и тогда же там начался выпуск грузовиков. С того времени по дорогам мира колесили и колесят порядка 800 тысяч автомашин. Модельный ряд продукции, пользующейся спросом, насчитывает 25 базовых моделей и более 150 модификаций грузовиков с разными колесными формулами. Это и самосвалы, и бортовые автомобили, и лесовозы, автомобильные шасси для установки на них специального оборудования, а также прицепы. Сейчас предприятие находится в собственности финансовой группы, бенефициарами которой являются два украинских бизнесмена.

Военный заказ из США — не первый для автомобилестроительной компании. Год назад она представила самоходное шасси «Атлант» с двигателем, расположенным сзади. Эта новинка создана для разных видов компоновки специальной и военной техники. Примером подобного шасси может быть южноафриканская самоходная артиллерийская установка G6 Rhino («Носорог»).

На базе одного из вариантов шасси КрАЗ другая украинская компания разрабатывает специальный бронированный автомобиль «КАМРАТ», боевая масса которого составит 16,4 тонны. Он будет иметь мощный турбодизельный двигатель в 380 «лошадей», а также серьезную баллистическую защиту от подрыва снизу.

Новый заказ из-за океана украинскому предприятию подает всей автомобильной промышленности этой страны знак о доверии к ее продукции и надежду на продвижение отрасли вперед.