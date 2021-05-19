В Баку полицейский застрелил девушку, а потом наложил на себя руки

В Ясамальском районе Баку совершено умышленное убийство. Об этом сообщили haqqın.az в пресс-службе МВД.

Согласно информации, 20 мая сотрудник Управления полиции Ясамальского района Гасан Османов (1995 года рождения) из ревности выстрелами из табельного оружия убил свою знакомую Фатиму Гусейнову (1996 года рождения). Затем он совершил попытку суицида. Г.Османов в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.