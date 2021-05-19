Али Асадов о высокой роли России во время карабахской войны
Азербайджан сохраняет приверженность трёхстороннему соглашению по Нагорному Карабаху, заявил премьер-министр Али Асадов, сообщает Интерфакс.
«Высоко оцениваем ту роль, которую сыграла РФ во время 44-дневной войны. Высоко оцениваем и полностью привержены выполнению тех обязательств, которые отмечены в заявлении от 9 ноября между президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении», - сказал Али Асадов в ходе встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
Али Асадов подчеркнул, что Азербайджан продолжит выполнять все обязательства трёхстороннего соглашения.