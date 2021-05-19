В рамках мер по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств таможенники провели еще одну успешную операцию. В результате пресечена попытка контрабандного перемещения через таможенную границу Азербайджана более 244 килограммов героина, сообщили haqqin.az в пресс-службе Государственного таможенного комитета (ГТК).

Так, на основании информации, поступившей в главное оперативно-следственное управление Государственного таможенного комитета, в результате оперативного мероприятия, проведенного на Астаринском таможенном посту Южного территориального Главного таможенного управления, были задержаны и подвергнуты таможенному досмотру два грузовых автомобиля марки DAF, перевозившие транзитом через территорию Азербайджана груз арбузов из Исламской Республики Иран в Украину.

Несмотря на то, что водители заявили, что в транспортных средствах, которыми они управляют, нет предметов, подлежащих декларированию в таможенный орган, в том числе наркотических средств и психотропных веществ, служебная собака кинологической службы реагировала на прицепы автомобилей, и поэтому грузовые транспортные средства прошли через стационарное рентгеновское устройство, расположенное на административной территории таможенного поста Астара. В ходе осмотра рентген обнаружил подозрительные линии.

При повторной проверке в промежутках между передней стенкой прицепа грузового транспортного средства в месте скрытого хранения, изготовленного кустарным методом, было обнаружено наркотическое средство - героин общим весом 244 кг 605 граммов, упакованный в 303 пакета прямоугольной формы.

Проводится расследование.