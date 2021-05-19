Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Джанни Де Бьязи и звезда японского футбола Кейсуке Хонда, который вчера вместе с «Нефтчи» стал чемпионом Азербайджана, сегодня поделились в своем инстаграме фотографиями и видео из Агдама, с того самого места, где когда-то располагался легендарный стадион «Имарят», разрушенный армянами во время оккупации азербайджанских земель.

«Вчера я играл против «Карабаха» в Баку, - написал Хонда. – На самом деле «Карабах» должен был проводить свои домашние матчи там, где я сейчас нахожусь - на стадионе «Имарят» в Агдаме. Надеюсь, футбол здесь снова возродится».

Добавим, что Хонда, приехавший в Баку два месяца назад и заявивший, что его цель – сделать «Нефтчи» чемпионом, скорее всего, покинет команду.

«Я побывал на родном стадионе «Карабаха», - написал Де Бьязи. - Я нахожусь на арене «Имарят». Правда, по известным причинам мы можем увидеть здесь только руины. Но я надеюсь, что очень скоро «Карабах» сможет играть здесь, на возрожденном стадионе, стадионе, который нужно заново отстраивать».

Де Бьязи, Хонда, исполнительный вице-президент АФФА Эльхан Мамедов и другие представители АФФА поиграли с мячом на месте разрушенного «Имарята».