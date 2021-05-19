Де Бьязи, Хонда и Мамедов играют в футбол в Агдаме Там, где был «Имарят»; фото, видео
Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Джанни Де Бьязи и звезда японского футбола Кейсуке Хонда, который вчера вместе с «Нефтчи» стал чемпионом Азербайджана, сегодня поделились в своем инстаграме фотографиями и видео из Агдама, с того самого места, где когда-то располагался легендарный стадион «Имарят», разрушенный армянами во время оккупации азербайджанских земель.
«Вчера я играл против «Карабаха» в Баку, - написал Хонда. – На самом деле «Карабах» должен был проводить свои домашние матчи там, где я сейчас нахожусь - на стадионе «Имарят» в Агдаме. Надеюсь, футбол здесь снова возродится».
Добавим, что Хонда, приехавший в Баку два месяца назад и заявивший, что его цель – сделать «Нефтчи» чемпионом, скорее всего, покинет команду.
«Я побывал на родном стадионе «Карабаха», - написал Де Бьязи. - Я нахожусь на арене «Имарят». Правда, по известным причинам мы можем увидеть здесь только руины. Но я надеюсь, что очень скоро «Карабах» сможет играть здесь, на возрожденном стадионе, стадионе, который нужно заново отстраивать».
Де Бьязи, Хонда, исполнительный вице-президент АФФА Эльхан Мамедов и другие представители АФФА поиграли с мячом на месте разрушенного «Имарята».
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Также они посетили могилу легендарного капитана и тренера «Карабаха» Аллахверди Багирова. Он был командиром Агдамского батальона самообороны во время Первой Карабахской войны, проявил большое мужество в боях с врагом. Погиб, подорвавшись на мине, 14 июня 1992 года. Аллахверди Багиров был похоронен на Аллее шехидов в Агдаме. После оккупации Агдама армянами могила Аллахверди Багирова, как и других шехидов, оставалась на территории, находившейся под контролем врага.