Главный травматолог Ильгар Гасымов: войны заставляют врачей искать новые методы лечения

Главный травматолог Министерства здравоохранения Азербайджана Ильгар Гасымов рассказал haqqin.az о работе врача-травматолога, о том, как труд ортопеда связан с большой ответственностью, так как любая ошибка или оплошность может стать причиной инвалидности человека.

Сегодня отмечается Всемирный день травматолога. Каждый год 20 мая врачи, деятельность которых связана с травматологией и ортопедией, отмечают свой профессиональный праздник – День травматолога. Эта профессия достойна уважения, ведь зачастую от грамотных действий врача-травматолога зависит не только здоровье, но и жизнь. Травматология как отдельная область медицины стала формироваться еще в древние времена. Это объяснялось различными повреждениями, получаемыми людьми в быту, во время спортивных состязаний или на войне. Именно на ее основе гораздо позже произошло образование ещё одной сферы медицины – хирургии.

- Расскажите о тяжелых операциях в области ортопедии и травматологии?

- Хирургия позвоночника. Переломы таза также считаются очень тяжелыми операциями. Потому что имеются повреждения внутренних органов и требуются междисциплинарный подход. Входит в число операций, которые должны проводиться совместно с общим хирургом, урологом. Операции на искусственных суставах требуют большой точности и чувствительности. Травматология и ортопедия - очень сложная отрасль. Например, иногда мы рассматриваем травмы и случаи, вызванные дорожно-транспортными происшествиями. В Азербайджане есть очень хороший закон о дорожном движении, об ограничении скорости. У нас смертность, связанная с дорожно-транспортными происшествиями, должна быть равна нулю. Но, к сожалению, на каждые 100 тысяч человек в нашей стране в 2018 году в ДТП погибли 79 человек, в 2019 году - 83 человека.

- Во время разговора вы сказали - «золотой час» в травматологии. Что это за «золотой час»?

- В травматологии существует понятие «золотой час». Золотой час - это термин, используемый для обозначения продолжительности после травмы, которая позволяет оказывать первую помощь. Считается, что вмешательство во время этого процесса с высокой вероятностью предотвратит смерть пациента. При тяжелых травматологических травмах очень важен промежуток времени. Хочу отсюда обратиться к участникам дорожного движения: уступайте дорогу машинам скорой медицинской помощи. Этим шагом вы действительно можете спасти чью-то жизнь.

- Специалисты придерживаются такого мнения, что одним из факторов, приводящих к травмам, являются войны. Вы согласны с этим?

- Да, это так. Войны, в которых травмы становятся обычным явлением, побуждают врачей искать новые методы лечения, оказывать своевременную и квалифицированную помощь. Недавно мы пережили Отечественную войну. Как врач я лечил раненых во время событий 20 Января, в первую Карабахскую войну, в 44-дневную Отечественную войну.

Медицинские услуги, строятся на трех основных компонентах. Поставка медикаментов была полностью обеспечена государством. Перевозка как машинами скорой помощи, так и вертолетами была очень оперативной. И третий компонент - грамотный медицинский персонал. Я говорю со всей уверенностью, что врачи показали самоотверженность и высокое качественное обслуживание. Я говорю вам о тех днях, когда врачи принимали десятки раненых в течение дня, спали по 2 часа в сутки. Какому пациенту сделать первую операцию? У меня была всего одна минута, чтобы подумать об этом. Но со стороны государства и со стороны людей к нам было такое теплое отношение, что усталость не чувствовалась. Это был святой долг перед Родиной. В дни Отечественной войны мы гордились нашими солдатами и врачами.

В заключение хочу поздравить всех коллег со Всемирным днем травматолога и пожелать им успехов в работе.