437 новых больных коронавирусом в Азербайджане их стало 8 147
В Азербайджане выявлено еще 437 случаев заражения коронавирусом, 893 человека вылечились, 14 человек скончались, сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 331 477 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 318 502 человека вылечились, 4 828 скончались, число активных больных – 8 147.
За прошедшие сутки в Азербайджане проведено 10 569 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период - 3 425 183 теста.