Сотрудники Хатаинского районного управления полиции и 37-го отдела полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия, в результате которых были задержаны квартирные воры, сообщили haqqın.az в пресс-службе МВД.

Согласно информации, в Хатаинском районе столицы была совершена кража из квартиры, расположенной на 18-м этаже многоэтажного дома. Неизвестное лицо пробралось в квартиру и похитило 7 тыс. манатов, 3 тыс. долларов, золотые украшения на 150 тысяч манатов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, были задержаны подозреваемые в совершении преступления - жители Баку Джавид Сулейманов и Ахмед Ахмедов.

В ходе следствия было установлено, что Джавид Сулейманов и Ахмед Ахмедов в течение некоторого времени совершили кражи из квартир, расположенных в многоэтажных домах в Насиминском, Ясамальском, Сабаильском, Наримановском и других районах столицы.

Было установлено, что Джавид Сулейманов в 2016 году посещал курсы по подготовке альпинистов в одной из зарубежных стран. Благодаря навыкам, приобретенным на этих курсах, Сулейманов спускался с крыши многоэтажных домов на балкон квартиры и через него проникал в дом. Когда Джавид Сулейманов совершал кражи, Ахмедов находился рядом со зданием и передавал ему информацию о любых подозрительных действиях. В результате краж потерпевшим был причинен материальный ущерб в размере около 2 миллионов манатов.

Проводится расследование.