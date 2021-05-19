В Баку установят памятник композитору Тофику Кулиеву распоряжение президента
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 20 мая подписал распоряжение об установке памятника выдающемуся азербайджанскому композитору, народному артисту, лауреату Государственной премии Тофику Алекпер оглу Кулиеву.
Согласно распоряжению, в Баку будет установлен памятник азербайджанскому композитору Тофику Гулиеву.
Исполнительной власти города Баку совместно с Министерством культуры поручено принять меры по установке памятника Тофику Гулиеву, Кабмину - решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.