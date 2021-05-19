В Азербайджане завершились широкомасштабные учения фото
Успешно завершены учения азербайджанской армии с привлечением различных видов войск, проведенные в соответствии с планом, утвержденным президентом Азербайджанской Республики, Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Ильхамом Алиевым.
Как сообщили haqqın.az в пресс-службе Минобороны, 20 мая по итогам учений состоялось совещание с участием командно-начальствующего состава. На совещании была проанализирована деятельность войск, штабов на учениях, оценено выполнение поставленных задач.