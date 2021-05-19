Россия и Азербайджан договорились о расширении сотрудничества в сфере пищевой безопасности

Документами, относящиеся к сфере пищевой безопасности, являются «Соглашение между Агентством пищевой безопасности Азербайджанской Республики и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о сотрудничестве в области ветеринарии», подписание которого, будет способствовать расширению торговли животных и продуктов животного происхождения между двумя странами, защите территорий двух стран от инфекционных болезней при импорте и экспорте животных и продуктов животного происхождения, принятие своевременных мер для предотвращения возникновения и распространения болезней животных, а также «Протокол о переходе к интеграции информационных систем в области карантина растений между Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации и Агентством пищевой безопасности Азербайджанской Республики», который позволит обмениваться информацией о фитосанитарных сертификатах для обеспечения взаимной поставки растительной продукции между Сторонами, проводить работы для создания возможности применения электронных фитосанитарных сертификатов при экспорте и импорте растительной продукции, а также осуществлять обмен информацией путем интеграции систем АГТИС и ФГИС «Аргус-Фито».