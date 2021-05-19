Из-за обвала биткоина криптомиллиардеры потеряли почти $16 млрд

Двенадцать криптовалютных миллиардеров потеряли $15,5 млрд за девять торговых дней из-за падения стоимости биткоина, подсчитал журнал Forbes.

Вчера самая популярная и дорогая криптовалюта в мире подешевела сразу на 30% в пересчете на сутки, ее стоимость более чем вдвое падала с апрельского исторического максимума (64 854 доллара) до $30 тыс. Уже к вечеру она вернулась к отметке почти в $40 тыс., сообщает ПРАЙМ.

По оценкам Forbes, вследствие падения биткоина состояние двенадцати криптовалютных миллиардеров по итогам среды составило $46,8 млрд против $62,3 млрд девятью днями ранее.

«Лента.ру» пишет, что выходец из России Виталик Бутерин перестал быть самым молодым криптомиллиардером мира. После обвала мирового рынка криптовалют, его состояние сократилось на 40% и теперь недотягивает до миллиарда долларов.