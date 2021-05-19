На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что с фасада пятиэтажного здания по улице Ализаде в Наримановском районе Баку свисают куски бетона, сообщили haqqın.az в пресс-службе МЧС.

Сразу после поступления информации к месту происшествия были привлечены соответствующие силы Службы спасения особого риска министерства. При оценке условий эксплуатации на месте происшествия было установлено, что на фасаде 5-го этажа здания сломанные куски бетона находятся в подвешенном состоянии и создают опасность для окружающих людей.

Спасатели оградили место происшествия защитной лентой и, обеспечив безопасность жителей, убрали в надлежащем порядке обвалившиеся куски бетона.