Ильхам Алиев о торговых отношениях Азербайджана с Израилем

Между Азербайджаном и Израилем существуют торговые отношения, которые развиваются еще больше. Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Ильхам Алиев в ходе обсуждений “Южный Кавказ: перспективы регионального развития и сотрудничества”, организованных в видеоформате Международным центром Низами Гянджеви.

Глава государства отметил, что в Израиле очень активная азербайджанская диаспора. Также в Азербайджане существует очень активная израильская диаспора.

"Представители диаспоры вносят важный вклад в развитие двусторонних отношений. На освобожденных территориях осуществляется широкое сотрудничество с Израилем в области сельского хозяйства”, - подчеркнул президент Ильхам Алиев.