Ильхам Алиев: «Я жду новых предложений от Минской группы ОБСЕ»

США могут внести вклад в нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном. Во время встречи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ я сказал, что жду от них новых предложений. Поэтому я думаю, что в настоящее время эта организация находится в поиске новых предложений. Могут быть выдвинуты новые предложения по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, сосуществованию людей обеих стран. Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Ильхам Алиев в ходе обсуждений “Южный Кавказ: перспективы регионального развития и сотрудничества”, организованных в видеоформате Международным центром Низами Гянджеви.

Глава государства отметил, что все эти годы Азербайджан стремился восстановить свою территориальную целостность, освободить оккупированные земли и вернуть более миллиона вынужденных переселенцев. Все это он осуществлял в соответствии с нормами и принципами международного права.

“Армянское общество должно адаптироваться к этой новой реальности. Это был триумф справедливости. К сожалению, сегодня в армянском обществе царят реваншистские тенденции и азербайджанофобия. Мы должны смотреть в будущее. Мы уже предлагали, я неоднократно говорил, что хотим подписать мирное соглашение с Арменией. Но все это требует совместных усилий”, - подчеркнул президент Ильхам Алиев.