Ильхам Алиев: Армения нас даже не поблагодарила

После ноябрьского заявления мы предприняли много шагов и показали, что хотим сотрудничать. Предпринимая шаги в гуманитарной сфере, мы отправили на родину граждан Армении, оставшихся после войны в зоне конфликта. Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Ильхам Алиев в ходе обсуждений “Южный Кавказ: перспективы регионального развития и сотрудничества”, организованных в видеоформате Международным центром Низами Гянджеви.

Глава государства заявил, что после окончания войны Армения отказывается предоставить карту заминированных территорий. Это также приводит к гибели сотен людей, попавших на мины. Очистка этих от мин занимает много времени.

“Мы разрешили поставки газа из России в Армению. Но за это Азербайджан даже не благодарили. Мы предложили открыть Зангезурский коридор, и хотя этот процесс сложный, мы уже начали работу”, - добавил президент Ильхам Алиев.