Биткоин ожил
Биткоин подорожал на 30% со вчерашнего минимума, сообщает РБК.
Отмечается, что утром 20 мая после резкого падения до $30 тыс. курс криптовалюты поднялся выше $40,7 тыс.
По данным издания, снижение котировок криптовалют привело к массовым ликвидациям позиций трейдеров. За последние 24 часа торговые площадки принудительно закрыли позиции 727 тыс. пользователей, один из них лишился $67 млн на сделке с биткоином.
Ранее аналитик финансовой группы «Калита-Финанс» прокомментировал резкое падение биткоина, который подешевел вдвое с апрельского исторического максимума.