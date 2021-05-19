Ильхам Алиев: «Азербайджан рассчитывает получить доступ к американскому вооружению»

«Мы желаем получить доступ к американскому вооружению. Раньше у нас не было такой возможности из-за конфликта с Арменией. Но сейчас после завершения конфликта, мы рассчитываем, что сможем это сделать». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Ильхам Алиев в ходе обсуждений “Южный Кавказ: перспективы регионального развития и сотрудничества”, организованных в видеоформате Международным центром Низами Гянджеви.

Ильхам Алиев добавил, что, в целом, Баку рассчитывает на развитие отношений с Администрацией Байдена.

"В частности, мы могли бы активизировать сотрудничество с сферах современных технологий, торговли, так как объем взаимной торговли недостаточно высок", - подчеркнул президент Азербайджана.