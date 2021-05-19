Под контролем Армении есть территории, которые входили в состав советского Азербайджана и есть территории советской Армении, которые сейчас в составе Азербайджана. Эти вопросы должны быть решены с помощью трехсторонней комиссии. Об этом в ходе выступления в парламенте заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

Напомним, что под контролем Армении находится семь сел Газахского района и село Кярки в Нахчыване.

Пашинян также подтвердил подлинность опубликованного в сети проекта документа о создании комиссии по делимитации и демаркации с Азербайджаном.

При этом Пашинян отметил, что не считает корректным публиковать рабочий документ в ходе обсуждения.

"Но так как он уже обнародован, я скажу, что да, это единственный документ, который уже 1,5-2 дня находится в обращении", - сказал он.

Пашинян отметил, что важнейший пункт в документе – о том, что стороны решают пограничные ситуации не передвижением войск, а только дипломатическим путем.

Так как с Азербайджаном нет дипломатических отношений, то Ереван выступает за то, чтобы это было в трехстороннем формате.