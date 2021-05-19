Нетаньяху: Иран отправил в Израиль вооруженный беспилотник

Дрон, перехваченный израильскими военными два дня назад на границе с Иорданией, оказался вооруженным беспилотником, который Иран отправил на территорию Израиля из Ирака или Сирии, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, передает РИА Новости.

«Два дня назад Иран отправил на израильскую территорию вооруженный БПЛА с территории Ирака или Сирии - вооруженный дрон, который наши ПРО перехватили на границе с Иорданией. И это говорит о многом», - сказал Нетаньяху на встрече с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.