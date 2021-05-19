Ильхам Алиев: «Мы хотим ещё активнее сотрудничать с Евросоюзом»

Европейский Союз является одним из основных торговых партнеров Азербайджана. Мы успешно сотрудничаем со странами-членами Европейского Союза в двустороннем формате. Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Ильхам Алиев в ходе обсуждений “Южный Кавказ: перспективы регионального развития и сотрудничества”, организованных в видеоформате Международным центром Низами Гянджеви.

Доведя до внимания подписание или принятие документов о стратегическом партнерстве с 9 из 28 стран Европейского союза, глава государства сказал, что это демонстрирует хорошее стратегическое партнерство с ЕС.

“Согласовано более 90 процентов текста проекта нового двустороннего соглашения между Азербайджаном и Европейским Союзом. Мы планируем дальнейшее расширение Южного газового коридора. Это также будет способствовать диверсификации поставок природного газа в Европу. ЕС может сыграть важную роль в развитии регионального сотрудничества в постконфликтный период, и мы хотели бы более активно сотрудничать”, - подчеркнул президент Азербайджана.