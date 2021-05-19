Путин: «Россия выбьет зубы всем, кто у неё что-то «откусит»

По его словам, некоторые публично осмеливаются говорить о том, что сибирские богатства якобы несправедливо принадлежат только одной стране. "Странно слышать такие вещи, особенно публично, но они иногда звучат", - отметил Путин.

Россия периодически сталкивается с попытками что-то от нее "откусить", но она выбьет зубы всем, кто собирается это сделать. Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на заседании оргкомитета "Победа", сообщает ТАСС.

"Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить. Но они должны знать, те, кто собираются это сделать, что мы зубы выбьем всем, так чтобы они не могли кусаться", - подчеркнул президент. "Это очевидно. И залог этому - развитие наших вооруженных сил", - добавил он.

Глава государства указал на то, что у России колоссальный потенциал. Территория страны остается самой большой в мире, напомнил он. "146 млн человек вроде бы не так много по сравнению с теми странами, где сотни миллионов граждан проживают, а то и за миллиард уже заходит [численность населения]. Но все равно это считается много", - подчеркнул Путин.

По его словам, во все времена происходит одно и то же: как только страна становится сильнее, сразу находятся поводы, чтобы ограничить ее развитие. Президент напомнил высказывание императора Александра III о России: "Нашей огромности боятся". При этом некоторые за рубежом считают Россию слишком большой даже после распада СССР, заметил Путин.

По его оценке, Советский Союз "это не что иное, как историческая Россия, только она называлась по-другому, ну и идеологическое содержание государства было, конечно, другим, но с геополитической точки зрения это историческая Россия".

"Даже после того, как одна треть потенциала была утрачена, все равно для кого-то Россия слишком велика", - констатировал Путин.