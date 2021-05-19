Оппозиция стягивает людей к парламенту, где выступает Пашинян
Оппозиционные силы организовали шествие от здания правительства к Национальному Собранию, где в настоящее время находится и.о. премьер-министра Никол Пашинян, пишут армянские СМИ.
Митингующие собрались на площади с требованием немедленно опубликовать документ, который Пашинян собирается подписать с азербайджанской и российской сторонами.
В акции участвуют глава национального движения "5165" Карин Тоноян, глава Палаты адвокатов Ара Зограбян, представители разных общественных и политических организаций, масс-медиа, известные деятели культуры.
Митингующие заявляют, что настал переломный момент и необходимо перейти к решительным действиям.