Французам предрекли исчезновение

Бывший депутат Национального собрания Франции Марион Марешаль-Ле Пен предрекла коренным французам исчезновение. Об этом сообщает издание Valeurs actuelles.

Она заявила, что современная миграционная политика Парижа может привести к тому, что коренное население страны к 2050 году останется в меньшинстве. «Будет ли Франция по-прежнему Францией, если завтра мы станем исламской республикой? Я совсем в этом не уверена», — добавила политик.

Марешаль-Ле Пен подчеркнула, что она поддерживает ассимиляцию приезжих, но не считает ее возможной в случае превалирования иностранной культуры над местной. Она предположила, что если ситуация с мигрантами не изменится, то на месте «французской цивилизации» может появиться новая.