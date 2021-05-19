Ильхам Алиев: "Армения поняла, что допустила большую ошибку"

Хотим мы этого или нет, мы соседи и должны жить вместе. Мы должны снова научиться жить вместе. Это не легко. Здесь есть эмоции. В частности, когда азербайджанский народ посещает освобожденные территории и видит сравненные с землей места, вы, наверное, можете себе представить, какие чувства они испытывают. Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Ильхам Алиев в ходе обсуждений “Южный Кавказ: перспективы регионального развития и сотрудничества”, организованных в видеоформате Международным центром Низами Гянджеви.

«Если мы посмотрим на сегодняшнюю ситуацию в Армении, то увидим, что по сравнению с тем временем, когда Армения обрела независимость, ситуация еще более тяжелая. Потому что сегодня у Армении даже нет армии. Она была полностью уничтожена. Страна уже более полугода находится в постоянном политическом кризисе. В обществе возникает большая степень недоверия, выдвигаются взаимные обвинения. Риторика некоторых политических лидеров далека от каких-либо общепринятых рамок. Они потеряли территории, которые они оккупировали. Те территории, которые им не принадлежали ни с исторической точки зрения, ни с точки зрения международного права. Нагорно-Карабахский конфликт уже решен, в первую очередь, азербайджанской стороной, а затем совместным заявлением от 10 ноября прошлого года”, - сказал президент.

Глава государства добавил, что из-за 30-летней оккупации, Азербайджан однозначно заявил о своей позиции, что не будет сотрудничать с Арменией до освобождения территорий.

«Думаю, и сама Армения понимает, что они совершили большую ошибку. Они потеряли время», - сказал президент.