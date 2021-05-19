Как составная часть политики молодежи и образования общенационального лидера Гейдара Алиева в 1970-е годы сотни молодых азербайджанцев получили образование в вузах разных городов бывшего СССР и, возвратившись в Азербайджан, работают в различных сферах.

Премьер-министр Али Асадов был одним из молодых людей, направленных на учебу за пределы страны, и в 1974-1978-х годах учился в Московском институте народного хозяйства, называемом в настоящее время Российским экономическим университетом.

Али Асадов выступил на Ученом совете и рассказал о сути и целях экономических реформ, проведенных великим лидером Гейдаром Алиевым в период независимости, отметил сегодняшние позитивные итоги всесторонне продуманной нефтяной стратегии.

Премьер-министр проинформировал о реформах, проводимых президентом Ильхамом Алиевым в сфере рыночной экономики, основных принципах и перспективах энергетической политики, отвечающей международным стандартам, инвестиционном климате, рассказал об удовлетворительных социальных результатах экономической и энергетической политики, отметил, что в последние годы Азербайджан завоевал высокие международные рейтинги.

Решением Ученого совета Российского экономического университета имени Г.В.Плеханова премьер-министру Али Асадову было присвоено звание Почетного доктора и вручена докторская мантия.