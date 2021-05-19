ХАМАС о перемирии с Израилем

Палестинское движение ХАМАС поставило условие для соблюдения перемирия с Израилем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на советника по СМИ главы политбюро организации Тахера Ан-Ноно.

По его словам, ХАМАС будет соблюдать перемирие, если Израиль тоже будет его придерживаться. Представитель движения отметил, что соглашение о взаимном и одновременном прекращении огня в секторе Газа начнет действовать с 2 часов утра пятницы, 21 мая.

Ранее Израиль принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня с Палестиной. Согласно официальному заявлению пресс-службы правительства, израильский кабинет министров по вопросам безопасности единогласно проголосовал за данное решение. Отмечается, что двустороннее прекращение огня вступит в силу позже.