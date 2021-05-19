Сегодня на Национальной гимнастической арене в Баку стартуют 9-е по счету Всемирные соревнования по спортивной аэробике среди возрастных групп. Это фактически неофициальный чемпионат мира для детей и юношей.

Сегодня и завтра пройдет квалификация, а 23 мая состоятся финалы. В данный момент проходят индивидуальные соревнования у ребят в возрастной категории 12-14 лет, и у девушек в категории 15-17. Азербайджан здесь представляет Диляра Гурбанова.

В соревнованиях примут участие 202 спортсмена и спортсменки из 18 стран. Медали будут разыгрываться в двух возрастных категориях – 12-14 и 15-17 лет. Призеры определятся в личных соревнованиях, в состязаниях смешанных пар, троек и групп. А в старшей возрастной категории в программу также вошел аэродэнс.

В личных соревнованиях Азербайджан представят Марьям Топчубашова (12-14 лет) и Диляра Гурбанова (15-17 лет). В турнире троек выступят Эвелина Козловская, Марьям Топчубашова, Фидан Ибрагимова (12-14 лет) и Сара Алиханлы, Санам Кязымова, Алия Исмайлова (15-17 лет). В групповых состязаниях примут участие Марьям Топчубашова, Эвелина Козловская, Лейла Ахмедова, Фидан Ибрагимова, Айлин Алиева (12-14 лет) и Лейла Бежанова, Ровшана Багирзаде, Арзу Агаева, Лейла Абдуллазаде, Эмилия Махмудова (15-17 лет).

Соревнования начнутся сегодня в 12:00. 21 и 22 мая пройдет квалификация, а 23-го – финалы. Церемония открытия стартует сегодня в 16:15.

Всемирные соревнования среди возрастных групп по традиции предваряют взрослый чемпионат мира. Он пройдет в Баку с 27 по 29 мая.

Напомним, что с 7 по 9 мая в столице Азербайджана состоялся Кубок мира по художественной гимнастике. Это был первый международный турнир в нашей стране после объявления пандемии.