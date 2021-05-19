Коронавирус, медленно, но отступает последние хорошие новости
Вакцинация шагает по континентам, и, понятно, особенно интенсивно она проходит в богатых странах Европы, хотя, наверное, не так интенсивно, как хотелось бы тамошнему населению. Но результат налицо: число фиксируемых новых случаев сократилось почти на 60% по сравнению с серединой апреля. Соответственно, резко уменьшилось число и смертельных исходов.
Однако глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге предостерег от преждевременной радости, потери бдительности и снятия ограничительных мер. Пандемия никуда не исчезла, и в восьми странах Европы уровень заболеваемости сохраняется на тревожно высоких показателях. Поэтому ни в коем случае не нужно спешить и отменять ограничения на межграничные перемещения. Клюге напомнил о той ошибке, которую многие страны совершили год назад, посчитав после весенней вспышки, что к лету основная опасность прошла. Теперь-то понятно, что главные испытания тогда были только впереди.
Индийский вариант коронавируса, по словам представителя ВОЗ, уже зафиксирован в 26 странах из 53-х, и понемногу он становится доминирующим. Клюге успокоил, заявив, что все лицензированные вакцины справляются с этим штаммом. Однако уровень вакцинирования пока относительно не высок: лишь 11% населения Европы получили две дозы вакцины и 23% привились один раз. Поэтому требования к социальному дистанцированию и ношению масок следует сохранять, как и ограничения на передвижение, в том числе международное.
Тем временем ученые пытаются найти оптимальные варианты профилактики коронавируса. Испанские специалисты пришли к выводу, что применение разных вакцин не только безопасно, но и повышает эффективность защиты. Если после первой дозы Oxford/AstraZeneca ввести дозу Pfizer/BioNTech, организм вырабатывает значительно больше антител, чем после второй дозы AstaZeneca. При этом только 1,7% участников эксперимента заявили о побочных реакциях. Серьезных последствий не было вообще. Конечно, потребуются более углубленные исследования на большом статистическом материале (в испанском эксперименте принимали участие 450 человек), но направление перспективное. По нему работают уже и в Великобритании, сочетая разные вакцины.
Британцы же ищут более эффективные сроки для прививок. Они уже обнаружили, что при увеличении промежутка между двумя дозами Pfizer вместо нынешних четырех недель до двенадцати повышает уровень антител в 3,5 раза.
Кстати, для любителей сравнений: у тех, что получает вакцину Pfizer антитела начинают вырабатываться раньше, чем у тех, кто прививался AstaZeneca, но через четыре недели уровень антител выравнивается и у тех, и у других. При этом британские специалисты установили, что Oxford/AstraZeneca имеет эффективность от 85% до 90%, практически такую же, как и Pfizer/BioNTech – до 90%.
А в Американском институте человеческих вакцин Дюкского университета создают универсальную вакцину от различных коронавирусов – как от «птичьего гриппа», так и от нынешнего, приведшего к пандемии. Пока исследования ведутся на лабораторных животных, до людей дело может дойти года через полтора-два, но в случае успеха это будет большой прорыв. Пока же нужно выстоять перед нынешней напастью, которая очень неохотно отступает под натиском карантинных мер и вакцинации.