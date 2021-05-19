Коронавирус, медленно, но отступает последние хорошие новости

Леонид Швец, автор haqqin.az

Вакцинация шагает по континентам, и, понятно, особенно интенсивно она проходит в богатых странах Европы, хотя, наверное, не так интенсивно, как хотелось бы тамошнему населению. Но результат налицо: число фиксируемых новых случаев сократилось почти на 60% по сравнению с серединой апреля. Соответственно, резко уменьшилось число и смертельных исходов.

Однако глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге предостерег от преждевременной радости, потери бдительности и снятия ограничительных мер. Пандемия никуда не исчезла, и в восьми странах Европы уровень заболеваемости сохраняется на тревожно высоких показателях. Поэтому ни в коем случае не нужно спешить и отменять ограничения на межграничные перемещения. Клюге напомнил о той ошибке, которую многие страны совершили год назад, посчитав после весенней вспышки, что к лету основная опасность прошла. Теперь-то понятно, что главные испытания тогда были только впереди.

Испанские специалисты пришли к выводу, что применение разных вакцин не только безопасно, но и повышает эффективность защиты

Индийский вариант коронавируса, по словам представителя ВОЗ, уже зафиксирован в 26 странах из 53-х, и понемногу он становится доминирующим. Клюге успокоил, заявив, что все лицензированные вакцины справляются с этим штаммом. Однако уровень вакцинирования пока относительно не высок: лишь 11% населения Европы получили две дозы вакцины и 23% привились один раз. Поэтому требования к социальному дистанцированию и ношению масок следует сохранять, как и ограничения на передвижение, в том числе международное.

Тем временем ученые пытаются найти оптимальные варианты профилактики коронавируса. Испанские специалисты пришли к выводу, что применение разных вакцин не только безопасно, но и повышает эффективность защиты. Если после первой дозы Oxford/AstraZeneca ввести дозу Pfizer/BioNTech, организм вырабатывает значительно больше антител, чем после второй дозы AstaZeneca. При этом только 1,7% участников эксперимента заявили о побочных реакциях. Серьезных последствий не было вообще. Конечно, потребуются более углубленные исследования на большом статистическом материале (в испанском эксперименте принимали участие 450 человек), но направление перспективное. По нему работают уже и в Великобритании, сочетая разные вакцины.

Британские специалисты установили, что Oxford/AstraZeneca имеет эффективность от 85% до 90%, практически такую же, как и Pfizer/BioNTech – до 90%

Британцы же ищут более эффективные сроки для прививок. Они уже обнаружили, что при увеличении промежутка между двумя дозами Pfizer вместо нынешних четырех недель до двенадцати повышает уровень антител в 3,5 раза.

Кстати, для любителей сравнений: у тех, что получает вакцину Pfizer антитела начинают вырабатываться раньше, чем у тех, кто прививался AstaZeneca, но через четыре недели уровень антител выравнивается и у тех, и у других. При этом британские специалисты установили, что Oxford/AstraZeneca имеет эффективность от 85% до 90%, практически такую же, как и Pfizer/BioNTech – до 90%.

А в Американском институте человеческих вакцин Дюкского университета создают универсальную вакцину от различных коронавирусов – как от «птичьего гриппа», так и от нынешнего, приведшего к пандемии. Пока исследования ведутся на лабораторных животных, до людей дело может дойти года через полтора-два, но в случае успеха это будет большой прорыв. Пока же нужно выстоять перед нынешней напастью, которая очень неохотно отступает под натиском карантинных мер и вакцинации.