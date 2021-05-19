Леонид Швец, автор haqqin.az 04:38

Вакцинация шагает по континентам, и, понятно, особенно интенсивно она проходит в богатых странах Европы, хотя, наверное, не так интенсивно, как хотелось бы тамошнему населению. Но результат налицо: число фиксируемых новых случаев сократилось почти на 60% по сравнению с серединой апреля. Соответственно, резко уменьшилось число и смертельных исходов. Однако глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге предостерег от преждевременной радости, потери бдительности и снятия ограничительных мер. Пандемия никуда не исчезла, и в восьми странах Европы уровень заболеваемости сохраняется на тревожно высоких показателях. Поэтому ни в коем случае не нужно спешить и отменять ограничения на межграничные перемещения. Клюге напомнил о той ошибке, которую многие страны совершили год назад, посчитав после весенней вспышки, что к лету основная опасность прошла. Теперь-то понятно, что главные испытания тогда были только впереди.

Индийский вариант коронавируса, по словам представителя ВОЗ, уже зафиксирован в 26 странах из 53-х, и понемногу он становится доминирующим. Клюге успокоил, заявив, что все лицензированные вакцины справляются с этим штаммом. Однако уровень вакцинирования пока относительно не высок: лишь 11% населения Европы получили две дозы вакцины и 23% привились один раз. Поэтому требования к социальному дистанцированию и ношению масок следует сохранять, как и ограничения на передвижение, в том числе международное. Тем временем ученые пытаются найти оптимальные варианты профилактики коронавируса. Испанские специалисты пришли к выводу, что применение разных вакцин не только безопасно, но и повышает эффективность защиты. Если после первой дозы Oxford/AstraZeneca ввести дозу Pfizer/BioNTech, организм вырабатывает значительно больше антител, чем после второй дозы AstaZeneca. При этом только 1,7% участников эксперимента заявили о побочных реакциях. Серьезных последствий не было вообще. Конечно, потребуются более углубленные исследования на большом статистическом материале (в испанском эксперименте принимали участие 450 человек), но направление перспективное. По нему работают уже и в Великобритании, сочетая разные вакцины.