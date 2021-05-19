Китай окажет экстренную помощь Палестине

Китайское правительство предоставит Палестине экстренную гуманитарную помощь для преодоления кризисной ситуации, возникшей в результате конфликта с Израилем. Об этом сообщило в пятницу Государственное управление по развитию международного сотрудничества КНР.

"В связи с возникновением кризисной ситуации для оказания поддержки властям и народу Палестины по ее преодолению... китайское правительство предоставит Палестине экстренную гуманитарную помощь", - цитирует ТАСС официального представителя ведомства Тяня Линя.

В заявлении уточняется, что 20 мая правительство КНР создало специальный механизм для оказания помощи палестинской стороне.

Режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа вступил в силу в пятницу в 02:00 по палестинскому и израильскому времени.