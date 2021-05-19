Застреливший девушку и совершивший попытку суицида полицейский скончался

Сотрудник полиции Гасан Османов, который накануне пытался совершить суицид после убийства своей подруги, скончался.

Как сообщают местные СМИ, врачи прооперировали Османова, но спасти его жизнь не удалось.

20 мая сотрудник управления полиции Ясамальского района 26-летний Гасан Османов из ревности выстрелами из табельного оружия убил свою знакомую 25-летнюю Фатиму Гусейнову. Затем он совершил попытку суицида. В тяжелом состоянии Гасанов был доставлен в больниц.

Возбуждено уголовное дело.