Пожар, начавшийся в лесном массиве к западу от столицы Греции Афин, перекинулся на город, уничтожает дома и затягивает дымом Акрополь, сообщает «Московский комсомолец».

Власти Афин сообщили, что огонь прорвался через пересеченную местность, в результате чего было сожжено более 5 000 гектаров леса, уничтожены и повреждены жилые дома, выведены из строя линии электропередач. Дым от пожара был виден по всей южной Греции и даже на курортных островах в Эгейском море.

Пожар начался примерно в 70 километрах к западу от Афин за пределами курортного города Лутраки. Для его устранения были задействованы 17 сбрасывающих воду самолетов и три вертолета, более 250 пожарных. Эвакуированы 18 населенных пунктов, два православных монастыря и один женский монастырь.