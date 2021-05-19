В России совладелец известной сети кофеен Пириев предстанет перед судом

Уголовное дело о даче взятки в отношении совладельца сети кофеен Traveler's Coffee Анвара Пириева поступило сегодня в Калининский районный суд Новосибирска, говорится в сообщении суда, передает «Континент-Сибирь.онлайн»

По версии следствия, Анвар Пириев обвиняется в том, что он дал взятку оперуполномоченному отдела экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД по Новосибирску Евгению Пушкареву - 321 тыс. рублей деньгами и автомобилем стоимостью 800 тыс. рублей - за установление местонахождения лиц, которые не имели отношения к расследованию каких-либо уголовных дел, проверки заявлений и сообщений о преступлениях и т.д., находящихся в производстве Пушкарева.

Как сообщалось, Калининский районный суд Новосибирска рассматривает дело в отношении самого Пушкарева - по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере за совершение незаконных действий).

Кроме того, в феврале 2021 года Центральный районный суд Новосибирска приговорил к 1,5 года лишения свободы условно Пушкарева за незаконный сбор и распространение сведений о частной жизни граждан.

Пушкарев был признан виновным по ч.2 ст.137 УК РФ (незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни лиц с использованием служебного положения). Также суд запретил ему в течение трех лет работать в правоохранительных органах.

По материалам дела, в 2016 - 2017 гг. Пушкарев собирал по просьбе Пириева сведения об адвокатах, представлявших интересы его конкурентов в борьбе за этот товарный знак. При этом он использовал служебное положение, возможности и средства МВД.

Во время следствия Пушкарева уволили из органов внутренних дел.

Между тем в настоящее время Пириев является подсудимым на процессе, проходящем в Советском районе Новосибирска. Он обвиняется по ст. 163 УК РФ (вымогательство) и ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества).

В частности, он подозревается в организации поджога кофейни «Академия кофе» в новосибирском Академгородке в октябре 2017 года, вымогательстве и поджоге автомобиля одного из совладельцев этого заведения.

Анвар Пириев в результате корпоративного конфликта вокруг бренда Traveler's Coffee стал контролировать одну из частей бизнеса, перешедшую к ООО «Трэвэлерс кофе Москва». В марте 2016 года из-за нарушений со стороны ООО «Трэвэлерс кофе Москва» Traveler's Coffee International Ltd расторгла договор с этим ООО в одностороннем порядке.

Сеть кофеен Traveler's Coffee работает с 1998 года в России, Украине, Казахстане и Азербайджане, Киргизии.