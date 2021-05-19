Скончался выдающийся азербайджанский художник, народный художник СССР Таир Салахов. Дочь художника сообщила ТАСС, что Таир Салахов скончался в Германии.

"В клинике в Германии скончался народный художник СССР Таир Салахов", - сказала Айдан Салахова

Интерфаксу Салахова сказала, что причиной смерти стало воспаление легких. Похоронят Таира Салахова в Баку.

Таир Салахов - советский, азербайджанский и российский живописец, театральный художник, педагог. Автор портретов композиторов Дмитрия Шостаковича, Кара Караева, поэта Расула Рзы. Создал цикл произведений о нефтяниках Азербайджана ("С вахты", "Утренний эшелон", "Ремонтники", "Над Каспием", "Утро на Каспии" и др.), пейзажах Апшерона, декорации к различным спектаклям, участвовал в реставрации храма Христа Спасителя в Москве. Являлся вице-президентом Российской академии художеств, международной федерации и Творческого союза художников России, членом-корреспондентом Французской академии искусств, членом-корреспондентом Королевской академии изящных искусств Сан-Фернандо (Мадрид, Испания).