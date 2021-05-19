В Британии скандал вокруг знаменитого интервью принцессы Дианы

Накануне вечером сыновья Дианы, Уильям и Гарри, обрушились с критикой на BBC, заявив, что интервью с их матерью было нелегитимным и никогда больше не должно выходить в эфир.

Британская пресса обсуждает итоги независимого расследования по поводу скандального интервью, которое принцесса Диана дала программе Би-би-си "Панорама" в 1995 году. Интервью, в котором Диана впервые рассказала о супружеской неверности принца Чарльза, было получено при помощи поддельных документов, сам журналист лгал об этом руководству, а руководство корпорации предпочло оставить это без последствий, пришла к выводу комиссия во главе с отставным судьей лордом Дайсоном. Об этом пишет Русская служба BBC.

"Интервью сыграло большую роль в ухудшении отношений между моими родителями и ранило очень многих, - заявил герцог Кембриджский. - Ее подвел не только бесчестный журналист, но и руководство BBC".

Financial Times назвал заявление Уильяма, которое транслировалось в эфире телеканала ITV, "беспрецедентной атакой на BBC".

В отдельном заявлении герцог Сассекский обвинил в смерти своей матери в 1997 году токсичную культуру и выразил обеспокоенность тем, что подобные практики "все еще широко распространены". "Цепная реакция, связанная с культурой эксплуатации и неэтичными действиями, в итоге лишили ее жизни", - заявил принц Гарри.

В четверг BBC извинилась за действия Башира, который обманным путем добился согласия принцессы Дианы на скандальное интервью с ним в 1995 году. BBC пришла к выводу, что Башир показал ее младшему брату Чарльзу Спенсеру поддельные банковские выписки, свидетельствовавшие о том, что сотрудники Букингемского дворца якобы были наняты для слежки за ней. В результате Башир заручился поддержкой Спенсера.

Диана, принцесса Уэльская погибла в ночь с 30 на 31 августа 1997 года, после того, как «Мерседес», в котором она ехала со своим спутником Доди аль-Файедом, пытаясь оторваться от фотографов-папарацци, врезался в столб в туннеле под площадью Альма в Париже.