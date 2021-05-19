В России у летучих мышей нашли опаснейшие коронавирусы

Два новых коронавируса – Хоста-1 и Хоста-2, которые являются ближайшими родственниками SARS-CoV-2, нашли в пещерах между Сочи и Адлером российские ученые. Ученые утверждают, что в теории найденные вирусы могут так же, как и вирусы китайских подковоносов, послужить источником новых коронавирусов человека. О подробностях экспедиции рассказал сотрудник Центра им. Гамалеи, вирусолог, заведующий лабораторией биотехнологии Сергей Альховский, сообщает «Московский комсомолец».

Группа сотрудников Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, Института медицинской приматологии и Сочинского Национального парка обследовали пять пещер и очень не рекомендуют отдыхающим любоваться их красотами.

Представленные данные являются первыми результатами проекта, поддержанного Российским фондом фундаментальных исследований, по изучению SARS-подобных коронавирусов на территории России. Их носителями являются подковоносы рода Rhinolophus – летучие мыши с характерным кожным выростом на морде.