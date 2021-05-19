Закир Гасанов соболезнует Беларуси
Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов направил соболезнования министру обороны Республики Беларусь генерал-лейтенанту Виктору Хренину.
Как сообщили в пресс-службе Минобороны, в письме говорится: «Глубоко потрясен известием о трагической гибели экипажа «ЯК-130» в городе Барановичи. От имени личного состава азербайджанской армии и от себя лично хочу выразить глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших. Мы разделяем Вашу скорбь в связи с произошедшей трагедией».