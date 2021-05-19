Дмитрий Рой, автор haqqin.az 11:31

На Тайване началось дополнительное отключение электроэнергии. Электростанции выходят из строя, поскольку из-за жары и засухи спрос на электроэнергию резко возрос. Тайвань является ведущим производителем полупроводников, и его проблемы с электричеством угрожают усугубить глобальную нехватку чипов. А их дефицит ощущается уже сейчас. Некоторые автопроизводители уже останавливают заводы из-за нехватки чипов. Так, японская Mazda из-за мирового дефицита полупроводниковых чипов недовыпустит в течение 2021 года около 100 тысяч автомобилей.

При оптимистичном сценарии отставание от производственного плана составит 70 тысяч единиц. Словом, мало нам было коронавируса – так теперь ещё и грядет дефицит полупроводниковых комплектующих, которые производят всего в нескольких местах, а используются практически везде. С одной стороны, после карантина в мире вырос спрос на всевозможные гаджеты. Их производители и перетянули на себя все запасы у производителей бытовой техники и автомобилей. С другой стороны, в Японии в марте внезапно сгорел крупнейший в мире завод полупроводников (17% рынка).

К тому же в феврале аномальные морозы и штормовой ветер частично парализовали энергоснабжение в американском штате Техас, где благодаря низким налогам сосредоточено большое число предприятий микроэлектроники. Из-за нехватки электроэнергии им временно пришлось приостановить производство. В городе Остин встали, среди прочих, завод южнокорейского гиганта Samsung и две фабрики нидерландской компании NXP - одного из крупнейших в мире поставщиков чипов для автопрома. И вдобавок ко всему на Тайване, где расположена гигантская Тайваньская компания по производству полупроводников (TSMC) - около 55% мирового производства чипов – бушует стихия. По сумме факторов на мировом рынке электроники дефицит и паника, которая продлится до двух лет - пока в Китае, Штатах, Корее, Японии и Европе не запустят свое новое производство. И ещё не факт, что его объёмы будут удовлетворять существующие потребности, которые только растут. Рассчитывать в этом отношении на Китай особо не приходится. Большинство крупнейших местных компаний по производству оборудования для полупроводников производит чипы размером от 14 до 28 нанометров, которые на два или три поколения отстают от передовых чипов в мире.