Депутаты Милли Меджлиса собрались на пленарное заседание

Проходит пленарное заседание Милли Меджлиса Азербайджана, сообщает корреспондент haqqin.az.

Согласно сообщению, на заседании обсудят следующие вопросы: "О назначении судей Верховного суда Азербайджана"; "О назначении судей Верховного суда Нахчыванской АР"; "О назначении судей Бакинского апелляционного суда"; "О назначении и освобождении от занимаемой должности судей Гянджинского апелляционного суда"; "О назначении судей Сумгаитского апелляционного суда"; "О назначении и освобождении от занимаемой должности судей Шекинского апелляционного суда"; "О назначении судей Ширванского апелляционного суда"; об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджана и Международным центром по развитию миграционной политики о статусе центра в Азербайджане"; о внесении изменений в Налоговый кодекс, законы "О лицензиях и разрешениях" и "О государственном бюджете Азербайджана на 2021 год"; о внесении изменения в "Положение о паспорте моряка" и в закон "Об утверждении спецификации, изображения и образца паспорта моряка" №541-IIIQ от 1 февраля 2008 года (второе чтение); о внесении изменения в закон "О государственной пошлине" (второе чтение); о внесении изменений в Налоговый кодекс (второе чтение); о внесении изменений в Гражданский кодекс, законы "О Государственном реестре недвижимости" и "Об ипотеке" (второе чтение); о внесении изменения в закон "О ветеринарии" (второе чтение); о внесении изменений в Гражданский кодекс и закон "О страховой деятельности" (первое чтение); о внесении изменений в закон "О государственных закупках" (первое чтение); о внесении изменений в Кодекс об административных проступках (первое чтение); о внесении изменений в закон "О медицинском страховании" (первое чтение); о внесении изменений в закон "О государственной границе Азербайджана" (первое чтение); о внесении изменений в Трудовой и Налоговый кодексы (первое чтение); о внесении изменений в "Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных сил Азербайджана", утвержденный законом №886 от 23 сентября 1994 года, "Устав внутренней службы Вооруженных сил Азербайджана", утвержденный законом №887 от 23 сентября 1994 года, в "Положение о военной службе", утвержденное законом №377-IQ от 3 октября 1997 года, законы "Об увековечивании памяти погибших за Родину", "О защите исторических и культурных памятников", "О молодежной политике"; о внесении изменений в закон "О занятости" (первое чтение); о внесении изменений в Земельный кодекс, законы "Об антимонопольной деятельности", "Об использовании энергоресурсов", "О недрах", "О газоснабжении", "Об энергетике", "О реализации инвестиционных проектов, связанных со строительством и объектами инфраструктуры, на основе специального финансирования" (первое чтение).