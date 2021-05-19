9 мая 2021 года сотрудники полиции, несущие службу в селе Урьяноба Хачмазского района, обнаружили на территории кладбища боеприпасы. Информация была передана на горячую линию «112» министерства по чрезвычайным ситуациям, и к месту незамедлительно была привлечена группа пиротехников Службы спасения особого риска МЧС, об этом сообщили haqqın.az в пресс-службе министерства.