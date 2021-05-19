В Хачмазе нашли схрон боеприпасов Заявление МЧС
9 мая 2021 года сотрудники полиции, несущие службу в селе Урьяноба Хачмазского района, обнаружили на территории кладбища боеприпасы. Информация была передана на горячую линию «112» министерства по чрезвычайным ситуациям, и к месту незамедлительно была привлечена группа пиротехников Службы спасения особого риска МЧС, об этом сообщили haqqın.az в пресс-службе министерства.
При совместном досмотре, на данной территории были обнаружены 1290 патронов калибра 7.62, 134 патрона калибра 5.45, 6 магазинов к автоматам, 70 учебных запалов УЗРГМ, 20 ручных учебных гранат «Ф-1», 4 учебные противотанковые мины «ТМ-62», 7 учебных взрывателей ТМ, 3 противопехотной мины «КОМЗ», 3 бомбы «Терем 7м» и 2 кассеты авиабомбы «Шоаб».
Боеприпасы, предназначенные для учений, были переданы по назначению, 2 бомбы «Шоаб» были перевезены пиротехниками для обезвреживания на специальную территорию Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA).