21 мая состоялась международная научная конференция на тему «Современный подход к диагностике и лечению злокачественных опухолей», посвященная 80-летию создания онкологической службы в Азербайджане. Как сообщает haqqin.az, мероприятие было организовано Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики, Фондом Гейдара Алиева, Центром Гейдара Алиева, Национальным центром онкологии, Обществом онкологов Азербайджана, Американским обществом клинической онкологии и Общественным объединением «Региональное развитие».

Заведующая отделом по гуманитарной политике, диаспоре, мультикультурализму и религиозным вопросам Администрации президента Азербайджанской Республики Фарах Алиева, зачитав поздравительное письмо президента Ильхама Алиева участникам конференции, пожелала конференции успехов. В поздравительном письме особо было подчеркнуто, что проведение в нашей стране этой авторитетной международной научной конференции по онкологии, в которой приняли участие многие известные в мире ученые и специалисты, является ярким показателем постоянно растущего авторитета Азербайджана в борьбе с онкологическими заболеваниями.

Открывая конференцию, организованную с учетом требований карантинного режима в Центре Гейдара Алиева, генеральный директор Национального центра онкологии академик Джамиль Алиев проинформировал участников конференции о создании онкологической службы в Азербайджане и историческом пути, пройденном за 80 лет. Академик Джамиль Алиев отметил, что достижение высокого уровня, динамичное повышение эффективности и соответствие самым современным стандартам деятельности онкологической службы в нашей стране стали возможными благодаря упорному труду людей, работающих в этой сфере, постоянной заботе и вниманию нашего государства. Президент Азербайджана Ильхам Алиев , первый вице-президент Мехрибан Алиева приложили большие усилия в строительстве и сдаче в эксплуатацию оснащенных нанотехнологиями структур обследования и лечения флагмана онкологической службы – Национального центра онкологии, поликлиники и хирургического корпуса, Детской онкологической клиники.

Первый заместитель министра здравоохранения, исполняющий обязанности министра здравоохранения Теймур Мусаев в свою очередь отметил, что за почти 20 лет материально-техническая база учреждений здравоохранения в Азербайджане кардинально обновилась.

«Для учреждений здравоохранения возведены новые здания, а также усилен кадровый потенциал. В целом здоровье населения в стране является приоритетом», - подчеркнул Теймур Мусаев.

В ходе мероприятия были затронуты история развития онкологии в Азербайджане, достижения современной онкологии. На конференции затем выступили председатель комитета по здравоохранению Милли Меджлиса академик Ахлиман Амирасланов, руководитель департамента международных связей Фонда Гейдара Алиева Солтан Мамедов, профессор Оксфордского университета Дэвид Керр, профессор Вашингтонского университета США, исполнительный вице-президент Американского общества клинической онкологии профессор Джули Гралу, профессор Турецкого университета Хаджеттепе Сурайб Ялчын, которые поздравили онкологов Азербайджана с юбилеем.

Конференция продолжила свою работу докладами ведущих специалистов Национального центра онкологии, а также профессоров и ведущих специалистов университетов Вашингтона и Западной Вирджинии (США), онкологического центра Fox Chase в Филадельфии, Корнеллского медицинского университета, Оксфордского университета, Университета Генуи (Италия), Турецкого университета Хаджеттепе на различные темы по развитию онкологии в Азербайджане, современной диагностике и лечению злокачественных опухолей. На конференции наряду с концепциями различных подходов к традиционным методам лечения онкологических заболеваний большой интерес вызвали обсуждения современных методов диагностики и лечения. Раздел конференции «Лечение злокачественных опухолей», продолжающий работу с секциями по основным направлениям онкологии, был отмечен научным дискуссионным выступлением сотрудников Национального центра онкологии Лейлаханым Меликовой, Эльхана Кязымова, Самира Гурбанова. Также состоялся обмен опытом с коллегами из США и Италии - Ашисом Саксеной и Маттео Ламбертини.

На слушаниях, проводимых совместно с Американским обществом клинической онкологии по проблемам колоректального рака, также выступили: профессор Дэвид Керр - на тему «Путь биомаркеров в колоректальном раке», профессор Суайб Ялчын - на тему «Медикаментозное лечение колоректального рака на ранней стадии», профессор Элин Сигурдссон из Центра рака Fox Chase США - на тему «Хирургическое лечение колоректального рака», профессор Ричард Голдберг из Института рака Университета Западной Вирджинии - на тему «Лечение метастатического колоректального рака». Эти доклады вызвали немалый интерес ученых и специалистов.