Ильхам Алиев принял британского министра
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 21 мая принял министра экспорта Великобритании Грэхема Стюарта, сообщает АзерТАдж.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 21 мая принял министра экспорта Великобритании Грэхема Стюарта, сообщает АзерТАдж.
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