Нефтяная подушка безопасности Азербайджана помогла и в этом году
Haqqin.az уже отмечал оптимизм азербайджанского правительства относительно развития экономики страны. И словно в подтверждение нашим выводам Всемирный банк (ВБ) в своем ежемесячном отчете выступил с не менее оптимистическим прогнозом относительно дальнейшего развития экономики Азербайджана.
Главный банк мира внимательно отслеживает изменения происходящие в глобальной экономике и в каждой стране в отдельности. Глобальные изменения непременно отражаются на экономиках отдельных стран, но и происходящие в отдельных странах процессы тоже могут повлиять на мировую экономику. Поэтому все намеченные тенденции внимательно изучаются, анализируются, после чего банк уже выступает со своими прогнозами, которые можно назвать и рекомендациями, которых надо придерживаться. Что же ждет Азербайджан в этом году по прогнозу ВБ?
На первый взгляд может показаться и странным, что банк в качестве главного события, оказывающего влияние на экономику страны, указывает пандемию коронавируса COVID-19. Но именно эта страшная эпидемия привела к заметному спаду экономики Азербайджана, который продолжался ровно год. Последствия этого бедствия будут отражаться на экономике еще долго, но уже в марте текущего года в экономике страны были зарегистрированы первые позитивные тенденции, поддержанные ростом в ненефтяном секторе.
А с начала мая наблюдается резкое снижение числа заражений коронавирусом COVID-19 и, соответственно, смягчение режима ограничений. И, как ожидает ВБ, это позволит поддержать восстановление экономики страны. В целом же, по прогнозам банка, в этом году ожидается рост экономики Азербайджана на уровне 2,8%. Правда, это несколько ниже прогноза Минэкономики Азербайджана, согласно которому рост ВВП страны в 2021 году составит 3,4%, но свидетельствует о положительной тенденции, складывающейся в экономике страны.
Прогнозы эти берутся не с потолка, они строятся на конкретных цифрах, приведенных официальной статистикой. А они действительно утешительны. Как отмечает Госкомстат, спад ВВП Азербайджана по итогам четырех месяцев с начала текущего года составил 0,2%. То есть на начало мая спад, можно сказать, остановился. А ведь еще месяц назад он составлял 1,3%. Темп спада превысил показатель месячной давности на 1% или в 6 раз.
Но спада экономики и вовсе могло не быть, считают в госкомитете. Здесь спад ВВП объясняют не только с ограничениями из-за COVID-19 и по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+, но и с с двухнедельной остановкой на профилактику в апреле платформы «Западный Азери» на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли. А именно месторождение АЧГ, можно сказать, формирует весь нефтяной сектор страны. Поэтому резко и возрос спад в нефтяном секторе. Это вновь наглядно отражают конкретные цифры – за четыре месяца спад в нефтяном секторе составил 8,4%, а в ненефтяном секторе за этот же период наблюдался рост на 4,1%. Комментарии, как говорится, излишни, хотя в структуре ВВП и стоило бы разобраться, чтобы убедиться в правоте выводов правительства и международных структур.
Номинальный объем ВВП Азербайджана по итогам четырех месяцев составил 25 млрд 78,6 млн манатов (спад на 0,2%). В структуре ВВП на долю промышленности пришлось 41,1%, торговли и ремонта транспортных средств - 10%, на транспорт и складское хозяйство - 7,6%, строительство - 5,7%, сельское и лесное хозяйства, рыбоводство - 3,4%, на сектор информации и связи - 1,9%, на сферу размещения туристов и бытовых услуг -0,9%, на прочие сектора - 19,1%, чистые налоги на импорт и на товары - 10,3%.
Возможно, для неспециалиста все это не представляет особого интереса, тем более без сопоставления с предыдущими показателями. Но сравнительный анализ – процедура сложная, требующая нагромождения цифр. Но достаточно отметить, что в январе-апреле текущего года ВВП на душу населения вырос на целых 11,4% и составил 2 тыс. 506,2 маната. Инфляция же в апреле текущего года составила 0,3% против 0,9%, в марте. А рост ВВП на фоне снижения инфляции свидетельствует лишь об одном – росте экономики.
И по-большому счету, как и в предыдущие годы Азербайджан возлагал большую надежду на локомотив своей экономики – Государственный нефтяной фонд, который призван обеспечить благополучие страны на многие годы вперед.
Только суммарный объем трансфертов из Госнефтефонда в госбюджет страны с 2003 года по 31 марта 2021 года составил 114 млрд 654 млн манатов. Закрывать бюджетные дыры с помощью трансфертов рекомендовали с самого начала и иностранные специалисты. Но в каких размерах – об этом тогда не говорилось. И никто не предполагал в первые годы, что трансферты вскоре составят половину, а то и большую часть нашего бюджета. Амбициозные планы государства требовали больших расходов, чем могли обеспечить фискальные органы.
А в последние годы к ним присоединились еще снижение нефтяных цен и прочие кризисные явления, охватившие глобальную экономику. Кроме того, вопреки рекомендациям иностранных экспертов долгие годы из фонда тратились сотни миллионов долларов на решение стратегических задач государства, а также социальных вопросов беженцев и вынужденных переселенцев, закупку вооружения, обучение студентов за границей и т. д. И приходилось все больше и больше брать денег из фонда. В результате активы фонда на 1 апреля 2021 года составили 42 млрд 761,3 млн долларов. Нетрудно подсчитать, что за 18 лет из него уже израсходовали чуть ли не втрое больше средств, чем удалось накопить для будущих поколений.
И если вдуматься глубже, то именно эти шаги обеспечили большой скачок. Чтобы будущие наши поколения могли спокойно жить и работать, необходимо было в первую очередь обеспечить приемлемые условия жизни для нынешнего поколения, создать современную инфраструктуру. А для этого требовалось обеспечить условия для выживания сотен тысяч беженцев, оставшихся без крова, готовить своих специалистов – кроме рекомендаций иностранцы нам ничего не давали. Нельзя было забывать о национальной безопасности и обороне страны.
И оглядываясь назад, сегодня уверенно можно сказать, что это было не простой тратой денег. 115 млрд долларов, конечно, огромные средства. Но как изменилась за это время страна, насколько улучшилась наша жизнь. Можно ли было без этих трат преодолеть предыдущие кризисы, удачно бороться с пандемией коронавируса, отвоевать у армянских агрессоров оккупированные земли?..