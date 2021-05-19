Мамед Эфендиев, отдел экономики 12:07

Haqqin.az уже отмечал оптимизм азербайджанского правительства относительно развития экономики страны. И словно в подтверждение нашим выводам Всемирный банк (ВБ) в своем ежемесячном отчете выступил с не менее оптимистическим прогнозом относительно дальнейшего развития экономики Азербайджана. Главный банк мира внимательно отслеживает изменения происходящие в глобальной экономике и в каждой стране в отдельности. Глобальные изменения непременно отражаются на экономиках отдельных стран, но и происходящие в отдельных странах процессы тоже могут повлиять на мировую экономику. Поэтому все намеченные тенденции внимательно изучаются, анализируются, после чего банк уже выступает со своими прогнозами, которые можно назвать и рекомендациями, которых надо придерживаться. Что же ждет Азербайджан в этом году по прогнозу ВБ?

На первый взгляд может показаться и странным, что банк в качестве главного события, оказывающего влияние на экономику страны, указывает пандемию коронавируса COVID-19. Но именно эта страшная эпидемия привела к заметному спаду экономики Азербайджана, который продолжался ровно год. Последствия этого бедствия будут отражаться на экономике еще долго, но уже в марте текущего года в экономике страны были зарегистрированы первые позитивные тенденции, поддержанные ростом в ненефтяном секторе. А с начала мая наблюдается резкое снижение числа заражений коронавирусом COVID-19 и, соответственно, смягчение режима ограничений. И, как ожидает ВБ, это позволит поддержать восстановление экономики страны. В целом же, по прогнозам банка, в этом году ожидается рост экономики Азербайджана на уровне 2,8%. Правда, это несколько ниже прогноза Минэкономики Азербайджана, согласно которому рост ВВП страны в 2021 году составит 3,4%, но свидетельствует о положительной тенденции, складывающейся в экономике страны. Прогнозы эти берутся не с потолка, они строятся на конкретных цифрах, приведенных официальной статистикой. А они действительно утешительны. Как отмечает Госкомстат, спад ВВП Азербайджана по итогам четырех месяцев с начала текущего года составил 0,2%. То есть на начало мая спад, можно сказать, остановился. А ведь еще месяц назад он составлял 1,3%. Темп спада превысил показатель месячной давности на 1% или в 6 раз.

Но спада экономики и вовсе могло не быть, считают в госкомитете. Здесь спад ВВП объясняют не только с ограничениями из-за COVID-19 и по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+, но и с с двухнедельной остановкой на профилактику в апреле платформы «Западный Азери» на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли. А именно месторождение АЧГ, можно сказать, формирует весь нефтяной сектор страны. Поэтому резко и возрос спад в нефтяном секторе. Это вновь наглядно отражают конкретные цифры – за четыре месяца спад в нефтяном секторе составил 8,4%, а в ненефтяном секторе за этот же период наблюдался рост на 4,1%. Комментарии, как говорится, излишни, хотя в структуре ВВП и стоило бы разобраться, чтобы убедиться в правоте выводов правительства и международных структур. Номинальный объем ВВП Азербайджана по итогам четырех месяцев составил 25 млрд 78,6 млн манатов (спад на 0,2%). В структуре ВВП на долю промышленности пришлось 41,1%, торговли и ремонта транспортных средств - 10%, на транспорт и складское хозяйство - 7,6%, строительство - 5,7%, сельское и лесное хозяйства, рыбоводство - 3,4%, на сектор информации и связи - 1,9%, на сферу размещения туристов и бытовых услуг -0,9%, на прочие сектора - 19,1%, чистые налоги на импорт и на товары - 10,3%. Возможно, для неспециалиста все это не представляет особого интереса, тем более без сопоставления с предыдущими показателями. Но сравнительный анализ – процедура сложная, требующая нагромождения цифр. Но достаточно отметить, что в январе-апреле текущего года ВВП на душу населения вырос на целых 11,4% и составил 2 тыс. 506,2 маната. Инфляция же в апреле текущего года составила 0,3% против 0,9%, в марте. А рост ВВП на фоне снижения инфляции свидетельствует лишь об одном – росте экономики. И по-большому счету, как и в предыдущие годы Азербайджан возлагал большую надежду на локомотив своей экономики – Государственный нефтяной фонд, который призван обеспечить благополучие страны на многие годы вперед.