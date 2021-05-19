Kapital Bank представил обновленный филиал «Нариманов»

Kapital Bank периодически осуществляет новые проекты в направлении развития клиентского обслуживания. Отремонтированный в соответствии с корпоративными стандартами филиал «Нариманов» находится по адресу: г. Баку, ул. Ахмеда Раджабли, 9. Обновленный филиал позволит клиентам с удобством пользоваться современными банковскими услугами.

Филиал «Нариманов» предлагает клиентам расчетно-кассовые операции, вклады, различные виды кредитования, платежные карты, денежные переводы, оплату связи, коммунальных и прочих услуг, обмен валюты и другие услуги. Обновленный филиал обладает всеми необходимыми условиями и возможностями для оказания качественного клиентского обслуживания.

Следует отметить, что Kapital Bank с 2015 года в рамках проекта трансформации филиальной сети, применяя единые стандарты корпоративного дизайна, обновляет филиалы и отделения в соответствии с современными требованиями, и этот процесс в настоящее время продолжается. За прошедшие годы капитально отремонтировано и переехало в новые офисы более 60 филиалов, введено в эксплуатацию более 30 новых точек обслуживания. Как продолжение проекта трансформации в текущем году планируется проведение основательных ремонтных работ еще в нескольких городских и региональных филиалах, а также открытие новых филиалов и отделений.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 103 филиалах и 20 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.