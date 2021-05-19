Отдел информации 12:39

Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) предотвратили контрабанду наркотических веществ через государственную границу Азербайджана. Об этом сообщили haqqın.az в пресс-службе ГПС.

Согласно информации, 20 мая на территории пограничной заставы погранотряда «Горадиз» близ села Амирзеитли Бейлаганского района пограничный наряд задержал трех человек. При досмотре свертков, принадлежавших задержанным - жителям Баку Мамедову Аслану Бахтияр оглу (1998 г.р.) и Мамедову Умиду Назим оглу (1997 г.р.), было обнаружено и изъято наркотическое вещество общим весом 8 килограммов 684 грамма (7 килограммов 700 граммов опия, 984 грамма героина). Третий задержанный - житель города Имишли Исмаилов Джошгун Шаиг оглу в показаниях признался, что приехал на территорию за наркотиками.