В Гяндже задержан грабитель

Сотрудники Низаминского районного управления полиции города Гянджа на основании полученной информации провели оперативные мероприятия, в результате которых был задержан квартирный вор, сообщили haqqın.az в пресс-службе МВД.

Было установлено, что 12 мая на территории района в одном из домов ранее судимым жителем Баку З.Джафаровым было похищено 200 манатов, ювелирных изделий на 13 500 манатов, пять наручных часов и серебряных изделий на 4 350 манатов.

Проводится расследование.